Kiko Matamoros dice que tiene "ganas" de Sofía Suescun

La relación de amistad y complicidad que mantienen Kiko Matamoros (61) y Sofía Suescun (22) podría derivar en un intenso amor. Al menos eso pretende el tertuliano de Sálvame, que confiesa sus "ganas" por ir más lejos con la ganadora de Supervivientes y desvela la "ilusión" que le despierta. Ella parece ser la sustituta de Makoke en su corazón.

"Estoy iniciando una relación que creo que puede llegar lejos. Con Sofía tengo una relación de complicidad y de confianza enorme, muy grande. Me apetece estar con ella. Me apetece verla. Me apetece hablar con ella. Y ya está y lo digo así. No tengo porqué esconderlo", admite Kiko a Diez Minutos.

Matamoros, que niega tener una relación amorosa con ella y haber intimado, deja patente la ilusión que siente hacia ella: "Yo tengo muchas ganas y mucha necesidad de ir más lejos y de saber hasta dónde puedo estar a gusto con esta persona. Mi experiencia me dice que puede ser una relación bonita. A mí es una chica que me encanta. Físicamente me parece un cañón y luego es divertida, inteligente y tiene sentido del humor", explica.

El colaborador asegura que "siempre" le ha parecido muy atractiva y que su feeling con la joven podría haber sido el detonante de su ruptura con Alejandro Albalá: "Albalá tenía un ataque de cuernos importante desde la primera gala. Vio cosas por la tele que le molestaron. Se ha pasado dos meses dando el coñazo. Creo que tiene que haber un desgaste mucho más grande de antes para que se haya cortado la relación. No va a ser por mi culpa. ¿Qué puede ser el detonante? Pues sí, pero nada más".

La amistad entre Kiko y Sofía comenzó "en septiembre" y tras varios bolos juntos y galas de GH, lo suyo parece ir muy en serio. Ahora, Matamoros confiesa que se mensajean varias veces durante un día: "Nos mandamos bastantes mensajes. Puedo estar mensajeándome con ella 4 o 5 veces diarias. A veces durante más tiempo, a veces durante menos. Nos contamos lo que hacemos".

El tertuliano no atiende a la diferencia de edad (se llevan 30 años): "¡A mi me trae sin cuidado! Tengo la puñetera suerte de que tengo bastante aceptación con las chicas jóvenes. A quien le moleste, que se rasque". Tampoco le importa lo que piensen sus hijos: "Si han visto mal mi relación con Makoke, pues fíjate ésta. Pero mi vida no está enfocada en hacer felices a mis hijos", sentencia Kiko, que espera que se normalice su situación con Makoke y ella sea "feliz".