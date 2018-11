María Teresa Campos contesta a la asistenta peruana que la demanda por despido

María Teresa Campos ha hablado para Jesús Mariñas en la revista Diez Minutos, donde da su versión después de que María Silva, su empleada de hogar durante 15 años, la demandara argumentando que había sido despedida.

El pasado 23 de noviembre publicábamos en exclusiva la noticia: la asistenta peruana que se había hecho conocida en el reality de las Campos, y que consideraba a su patrona como "una madre", nos contaba que tenía el corazón partido pero a la vez desvelaba que llevaba a María Teresa a los tribunales, nos explicaba por qué y cifraba su demanda en torno a los 10.000 euros.

También difundimos a la vez la versión de la otra parte. Fue Carmen Borrego, la benjamina de la gran presentadora, quien matizaba el relato de la trabajadora que se querellaba contra su madre: "Todo se ha hecho bien y tenemos pruebas" es el titular que resumía su postura.

Ahora es la propia matriarca de la saga quien contesta a su ex empleada: "Nunca he despedido a nadie", asegura María Teresa Campos (Tetuán, 1941). "María no solo desapareció sin dar explicaciones, porque no se incorporó el 6 de septiembre, no sé con qué argumentos, sino que además ahora pide una indemnización de 10.000 euros". En eso sí confirma la cifra anticipada en Informalia por su asistenta. La presentadora está rota porque con su empleada había algo más que una relación laboral. "María fue la primera que detectó el ictus que padecí", recuerda. "Por ella habría puesto la mano en el fuego", repite asombrada.