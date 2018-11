Corinna reaparece en Londres 24 horas después de la foto de don Juan Carlos en Abu Dabi con Mohamed Bin Salman

La ex amante del emérito asistió al lanzamiento de una firma de moda la capital británica en la que supone su reaparición pública tras las cintas de su reunión con Villarejo y el ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga.

Corinna salió de su encierro (mediático) por su amiga, la top sueca Malin Jefferies. Ahora la ex modelo es empresaria de moda e inauguraba una tienda.

Malin (arriba, junto a su marido) es esposa del esposa del financiero Tim Jefferies, millonario y playboy que ha salido con mujeres de la talla de Claudia Schiffer, Inés Sastre, Sophie Dahl o Kylie Minogue, entre otras. Su bella esposa ha lanzado una marca inspirada en el famoso cashmere sueco y este lunes se presentaba en sociedad, como recoge Hola.

La presentación de la nueva colección de Malin Darlin tuvo lugar en un club privado, en Londres y entre las invitadas no podía faltar Corinna Larsen. ¿Tenía programada esta salida en su apretada agenda? Probablemente.

Puede ser casualidad, una simple coincidencia, pero resulta llamativo que en la semana en la que don Juan Carlos ocupa los titulares de todos los medios nacionales y cuando diputados tan opuestos como los de Podemos o los de Ciudadanos piden explicaciones por su inoportuna visita a Abu Dabi, la princesa o ex princesa, la ex amante del emérito, reaparezca en un acto público, por simple y discreto que sea.

No habían pasado ni 72 horas desde que se produjera el polémico saludo entre el rey y Mohamed Bin Salman en la zona de autoridades del circuito de Yas Marina cuando Corinna Larsen posaba sonriente en la inauguración de la marca de moda Malin Darlin. Las últimas noticias que tuvimos de ella fue vía comunicado, cuando envió a la prensa británica una nota en la que aseguraba que era víctima de "una campaña de descrédito con motivación política".

Fue su respuesta a la difusión de unas cintas en las que la señora todos la escuchamos hablando con el comisario Villarejo sobre su relación con el rey Juan Carlos: "Siempre he actuado correctamente y pretendo continuar viviendo mi vida de forma tranquila, con independencia de los años de acoso constante y de los intentos de descrédito público que he padecido con un sinfín de información falsa. Tengo enorme respeto por las instituciones en España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe", rezaba la nota.

Fue precisamente a Arabia Saudí donde un embajador español acompañó a Corinna, a una reunión en Riad, en el año 2007. Allí la amiga del rey emérito se presentó al príncipe Al-Waleed bin Talal como "representante" del jefe de estado español. Corinna iba a ver al príncipe Al-Waleed para negociar en nombre del rey Juan Carlos I con la colaboración del embajador Manuel Alabart para abordar la situación del Fondo de Inversión Hispano-Saudí de Infraestructuras y Energía. Un fondo donde participaban 14 empresas españolas que perdieron su inversión, 21 millones de euros, después de que la parte árabe (que tenía que aportar el 80% del dinero) no cumpliera con sus obligaciones.