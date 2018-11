Makoke, pillada en actitud cariñosa con un ex tronista 22 años menor que ella

Makoke (49) y Kiko Matamoros (61) disfrutan de la soltería tras su fracaso matrimonial. El tertuliano de Telecinco ha sido pillado junto a Sofía Suescun antes de que ella viajara a California y ahora es su ex, la concursante de GH VIP, quien parece haber hecho lo propio junto a un joven con quien ha sido vista en actitud muy cariñosa en una conocida discoteca de Madrid.

Según contaron en el programa Sálvame, la "nueva ilusión" de Makoke "es muy joven, más que su hijo", desveló Kiko Hernández, que dio más detalles al respecto: "Un chico rubio, con muy buen físico y que le gustan las mujeres", dijo ante la presencia de Javier Tudela, vástago de la propia Makoke.

El colaborador daba el nombre del afortunado: Cristian ATM, de 27 años y ex tronista de Mujeres y Hombre y Viceversa. Tudela negaba la mayor: "No es así, ellos no tienen nada. Cristian ha apoyado mucho a mi madre en las redes sociales durante su estancia en GH VIP6 y ella le está muy agradecida. Si les habéis visto juntos es por eso", aseguraba el joven.

Si Makoke es noticia por sus aventuras amorosas, Matamoros lo es por el lugar en el que reside tras su separación matrimonial. El tertuliano vive en un impresionante hotel de Madrid por el que desembolsa cerca de 8.000 euros al mes. Este enorme gasto sorprende, ya que Kiko acumula una importante deuda con Hacienda.