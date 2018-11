El chef Dabiz Muñoz rompe con sus socios en el StreetXO de Londres y se la juega comprando casi todas sus participaciones

Pocos pueden imaginar que la situación económica de uno de los mejores restauradores del panorama nacional, como David Muñoz, tres estrellas Michelin con su DiverXO, no es tan desahogada como se suponía. Su mujer, la presentadora Cristina Pedroche, tampoco es que esté en el paro: sus campañas de publicidad y su trabajo en televisión le proporcionan un salario anual muy importante: solo por las campanadas de fin de año en Atresmedia cobró el año pasado la nada desdeñable cifra de 35.000 euros, por apenas unos minutos de trabajo.

Sin embargo, la apertura en Londres de StreetXO, la filial más asequible e informal de DiverXO, era la gran apuesta de Dabiz Muñoz para internacionalizar su cocina. Pero el negocio no para de generar problemas y desde el principio los socios del cocinero no quieren saber nada del proyecto.

De acuerdo con la información publicada por El Confidencial, el cocinero madrileño se ha gastado 3,52 millones de euros en recomprar las participaciones de los socios capitalistas que le acompañaron en la apertura de su filial en Londres.

El marido de Cristina Pedroche se ha hecho con el 82 % del capital de la sociedad que regenta Street Xo en Londres, cuya propiedad estaba repartida entre 38 socios financieros del chef. Uno de los principales inversores, ahora retirado del negocio, era el jugador de baloncesto José Manuel Calderón.

El motivo de la compra se debe, básicamente, a que Street Xo no está yendo todo lo bien que debería, y Muñoz ha preferido jugársela en solitario. "Mi plan no tenía por qué encajar con el de mis accionistas, algunos de los cuales son amigos míos. Y la mejor solución era recomprarles sus participaciones", explica el propio chef al citado digital.

La delegación del establecimiento de Dabiz en la capital del Támesis tiene un precio mucho más elevado que el restaurante del mismo nombre en Madrid. Recordemos que buena parte de la crítica gastronómica de Reino Unido apuntó dudas desde el principio.

La realidad es que el restaurante también ha tenido problemas financieros que no estaban previstos en un principio: las obras del local costaron un millón de euros más de lo esperado, pero, además el proyecto tiene unos costes fijos de alquiler de 35.000 euros, que son difíciles de cubrir, por muy caro que se cobre el menú.

"Podíamos haber puesto el restaurante en otro barrio más barato de Londres o hacerlo más pequeño, pero a mí me gusta arriesgar y tomar mis propias decisiones sin pensar "Sé que muchos no lo entienden porque los restaurantes de Madrid van muy bien y no tenía ninguna necesidad de jugármela en Londres. Pero he decidido arriesgar y poner lo que he ganado en España en el proyecto".

Para poder pagar los tres millones y medio de euros que Muñoz necesitaba para hacerse con el control de la sociedad el cocinero ha tenido que recurrir a un crédito concedido por el BBVA, pese a que entre sus socios estaban varios pesos pesados del Banco Santander.

La buena noticia es que el cocinero revalidó hace solo una semana tres estrellas Michelin de su restaurante en Madrid. El pasado viernes contábamos en Informalia el hackeo de su cuenta de Twitter, con más de 130.000 seguidores, en la que alguien se ha dedicado a compartir un vídeo y repetir una y otra vez el mismo mensaje sobre cómo ganar dinero rápido. Si no fuera un timo, ahora le vendría muy bien a Dabiz saber cómo.