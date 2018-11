José María Aznar clama por la libertad de Eduardo Zaplana: "Padece una leucemia con riesgo claro de muerte"

Se cumplen seis meses desde que Eduardo Zaplana ingresó en la prisión de Picassent (Valencia) por su imputación en el caso Erial y su salud cada vez es más delicada. El ex ministro del PP sufre una leucemia y son muchas las voces que piden su liberación. La última es la de José María Aznar, quien un día fue su presidente.

El ex líder del PP ha aprovechado su presencia en un acto celebrado en Valencia para reivindicar la situación de Zaplana, del que ha dicho que "padece leucemia con riesgo claro de muerte". Aznar ha asegurado que la justicia "no es compatible ni con la compasión ni con cierto sentido humanitario" y ha pedido que los jueces reconsideren su postura después de haber rechazado en cuatro ocasiones las peticiones de excarcelación por motivos de salud planteadas por los abogados.

La defensa de José María Aznar a su ex ministro de Trabajo llega un día después de que el médico que le trata en el hospital La Fe de Valencia, Guillermo Sanz, pidiera la liberación del ex político y cargara contra los jueces. "Los médicos no entienden de Derecho y los jueces no entienden de Medicina y menos de leucemia o trasplante. Sin embargo, todos deberían entender de humanidad. Y lo de Eduardo Zaplana es inhumano", escribía el doctor en Twitter.

Sanz elaboró un informe clínico este verano que fue utilizado por la defensa de Zaplana para pedir la libertad de su cliente o, al menos, el arresto domiciliario. En el mismo, el médico señaló que Zaplana tenía una "probabilidad de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos tres meses cercana al 100%" y advertía de que un retraso de "horas en un diagnóstico y tratamiento adecuado comprometería seriamente su vida".

Pese al aviso médico, la juez instructora del caso Erial, Isabel Rodríguez, y los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia rechazaron esta y las demás peticiones de la defensa. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto alegando riesgo de fuga y considerando infundados los argumentos esgrimidos por los letrados.

El cáncer no solo ha golpeado a Eduardo Zaplana, sino que a su mujer, Rosa Barceló, también imputada por el caso Erial, se le detectó la enfermedad en abril y se sometió entonces a tratamiento. Se trata de unas circunstancias más que tristes para un matrimonio que se formó hace 37 años y que vivió su momento más duro en 2011, con la pérdida de su hijo, Eduardo, nacido hacía 22 años con el síndrome de Lowe, una enfermedad rara que afecta al desarrollo intelectual y a los riñones, entre otras cosas.