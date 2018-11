Eugenia Martínez de Irujo y las cinco frases lapidarias contra Jesús Aguirre, segundo marido de su madre

Sólo un día antes de cumplir los 50 años, la duquesa de Montoro desveló la peor pesadilla de su infancia: Jesús Aguirre, el segundo marido de su madre. Eugenia Martínez de Irujo, que participó este domingo en Planeta Calleja, se sinceró con su amigo aventurero y mostró la cara oculta del jesuita que enamoró a la duquesa de Alba. Su testimonio, en cinco titulares.

1. "Para nosotros fue penoso que se casara con Aguirre. Era muy culto pero cero humano".

2. "Era muy malo. Me dijo unas cosas teniendo yo 11 años que se me quedaron grabadas y aún las tengo. Lloré mucho por su culpa".

3. "Me llamó a su despacho y me dijo que si seguíamos viviendo en la casa de mi madre era gracias a él, que si le pasaba algo a mi madre, que según él estaba enferma del corazón, cosa que era mentira, yo sería la culpable".

4. "Todo el mundo lo tiene en los altares y para mí fue una pesadilla".

5. "Muchas veces me enfrenté a él, pero mi madre siempre le defendió hasta el final, siempre quiso que le viéramos de otra manera, que era imposible verle".

Afortunadamente, ni Aguirre pudo robarle a Eugenia la alegría que la caracteriza y que la acompaña desde que nació. La ex mujer de Fran Rivera afirmó que su infancia fue muy feliz y que fue una niña muy rebelde: "Siempre me saltaba las normas". Ahora, a los 50 años, Eugenia Martínez de Irujo ha encontrado la estabilidad junto al presidente de Universal Music, Narcís Rebollo: "No estaba en mis planes enamorarme, pero surgió. Es un hombre maravilloso, con el que es muy fácil llevarse bien. Con mis hermanos tiene muy buen rollo y también con mi hija, Tana. Se adoran", dijo.