Sofía Suescun tiene competencia: Jessica Goicoechea y Luna Sobrino, duelo de influencers sexys en Los Ángeles

Sofía Suescun es una de las instagramers más atrevidas de las redes sociales pero no es la única: Jessica Goicoechea y Luna Sobrino están trabajando muy duro para robarle el título a la ex gran hermana. Este fin de semana, todas viajaron a Los Ángeles para promocionar una nueva marca de ropa californiana y desplegaron todas sus armas de seducción para subir la temperatura en las redes sociales.

Si Sofía Suescun (22) presumió de escotazo e incluso de topless y tanga tumbada en una piscina, ellas no iban a ser menos. Jessica Goicoechea (22) y Luna Sobrino (20), dos de las once influencers que viajaron a Los Ángeles para promocionar la firma low-cost Neon Coco, se han coronado como las más sexys de la campaña, con permiso de la ex gran hermana. La primera presumió de abdominales cuan tableta de chocolate mientras que la segunda inmortalizó una salida de la piscina con bañador negro que quitaba el hipo.

Laura Escanes, la mujer de Risto Mejide, causó baja en la excursión (se sintió indispuesta en Los Ángeles y tuvo que visitar el hospital) pero sus compañeras se encargaron de que su ausencia no tomara el protagonismo. Por ejemplo, Anna Padilla, hija de Paz Padilla (21), que presumió de piernas con minivestidos estampados; Paula Gonu (25), que sólo ha compartido un par de fotos allende los mares; o Sara Fructuoso, que lució su habitual estilo indie.

Marta Sierra se lo pasó pipa en Pacific Park, mientras que Laura Brunet volvió a ser niña por unas horas en Disneyland a lo Minnie Mouse.

Henar Rodríguez se quedó completamente enamorada de California, tal y como ella misma afirmó en sus redes, y Aina Simón hizo muy buenas migas con el resto de las chicas, que le hicieron un topless al mítico Hollywood Sign, el famoso letrero gigantesco situado en el Monte Lee.