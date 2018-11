Carmen Borrego da la versión de la Campos sobre la demanda contra María Teresa: "Todo se ha hecho bien y tenemos pruebas"

"Mi madre no está preocupada porque sabe que todo es una estrategia", ha declarado Carmen Borrego tras publicarse la exclusiva de Informalia en la que tomábamos nota de la denuncia interpuesta contra su madre por su ex empleada de hogar peruana. La hija de María Teresa Campos ha aclarado la acción judicial interpuesta por la interna en contra de la presentadora y por la que le pide 10.000 euros.

Viene a decir la pequeña de las Campos que tras haber permanecido a su lado y haber formado parte de la familia, la empleada desapareció sin dar ninguna explicación al respecto. Borrego reconoce que María siempre fue una parte muy importante de su vida. Recordemos que María Teresa Campos dejaba claro tras la emisión de los primeros capítulos del reality de Las Campos el enorme cariño que sentía por ella. María, su empleada del hogar, cobró gran relevancia. Dice Carmen que era alguien de la familia, que había acompañado a la presentadora durante más de una década y formaba parte de su círculo más cercano. Imposible imaginar lo que terminaría ocurriendo. "Esta mujer ha trabajado quince años en casa de mi madre", afirma Carmen Borrego, corroborando lo publicado en este digital.

"El pasado verano estuvo con ella en su casa de Málaga y se llevó a su hijo. De ahí se fue el 4 de agosto a Perú", cuenta la contertulia, que corrobora también la gran relación que existía entre María y Mª Teresa. "Fíjate cómo la quería mi madre que hasta le dio 500 euros para sus gastos de viaje", explica, en referencia al pago del que habla la asistenta en Informalia. Pero, en versión de Borrego, la situación cambió radicalmente a partir de ese momento. "El 6 de septiembre mi madre la esperaba en Madrid y no se presentó a trabajar", explica Carmen. "Mi madre le envió un WhatsApp y ella le dijo que seguía en Perú". Eso coincide con la versión de la demandante. Pero Carmen Borrego matiza que María decidió cortar toda comunicación con la presentadora y su familia. "Cambió de número de teléfono, nos bloqueó a todos en Facebook, incluso a la que ha sido su compañera durante estos quince años".

"El día 12 de septiembre le mandamos un burofax para decirle que seguíamos esperándola y que cuándo pensaba reincorporarse al trabajo", afirma Carmen. "No ha contestado", asegura la hermana de Terelu, y añade en todo momento que su madre "no ha despedido a nadie". Borrego insiste en que "ella (María) tenía un plan. No tenía previsto volver. Hemos visto que se había llevado todo de su habitación". Ha sido un duro golpe para toda la familia, porque querían a María como una más, según dicen. "Mi madre no está preocupada porque sabe que todo se ha hecho bien y tenemos pruebas", repite la hija de María Teresa Campos.