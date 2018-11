Begoña Gómez, en Cuba: la mujer de Sánchez es ahora la mujer de rojo

No quería perderse el viaje al Caribe de su marido e hizo bien. Cuando dentro de unos años recuerden aquel otoño en Cuba del 2018, y repasen la prensa, verán lo guapos que estaban bajando del avión para pisar la que fuera provincia española hasta 1898. Una vez más, la mujer del presidente ejerce de embajadora de la moda patria con este vestido rojo que no ha pasado desapercibido: se trata de un conjunto firmado por una marca española. Begoña Gómez promociona así allende nuestras fronteras la moda made in Spain. Durante sus viajes presidenciales siempre luce prendas con sello español y esta vez no ha sido una excepción.

La 'primera dama' de Moncloa se ha apuntado a esta visita histórica y, como vemos, ha sido la gran protagonista en el aeropuerto a la llegada a La Habana. Han pasado 32 años desde que Felipe González pisara suelo cubano pero no ha sido el presidente del Gobierno y sucesor del sevillano quien atraía a los flashes sino el vestido rojo de Begoña, elegante traje de chaqueta: un dos piezas de americana cruzada de manga larga y pantalón. Es el mismo conjunto con el que la vimos durante su viaje a Nueva York, cuando acompañó a su marido en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la apertura del nuevo periodo de sesiones.