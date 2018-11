Exclusiva: María Teresa Campos, denunciada por su empleada de hogar

Por si no concentrara bastantes preocupaciones, con la salud de Terelu, la mudanza a su nueva casa y ese regreso a televisión que no acaba de producirse, María Teresa Campos tiene abierto un nuevo frente que ha pasado de ser doméstico a ventilarse en los tribunales laborales.

María, la peruana al servicio de la periodista, que se hizo famosa como uno de los personajes de los primeros capítulos del reality Las Campos, ha denunciado a su antigua jefa, a la que consideraba "como una madre", por haber sido despedida "sin miramientos", después de 15 años al servicio de María Teresa.

La madre de Terelu y Carmen Borrego explicó en más de una ocasión públicamente su estrecha relación con los que trabajaban en su casa y aseguró que nunca le había pedido a María que la llamara señora: "María para mí es una parte importante de mi vida. Ella me ha llegado a decir en algún momento que soy para ella como su madre. Los que trabajan conmigo en casa son mi familia", dijo en su día la periodista.

María Teresa le regaló mucha ropa y cosas suyas a esta sirvienta que llevaba 15 años en su casa como interna. La otra trabajadora de la familia es externa y no tenía un vínculo tan estrecho como María.

Pero la relación se rompió este pasado mes de setiembre cuando María, de vacaciones en su país, recibió un mensaje de María Teresa: "Por mí , puedes quedarte en Perú", le dijo, siempre según la empleada.

María considera injusto el comportamiento de alguien a quien todavía aprecia. Según ella, lo que ocurrió fue que, después de acompañar a Teresa unos días en Málaga, estancia por la que la presentadora le pagó 500 euros, la peruana se tomó el mes de vacaciones que le correspondía, de 8 de agosto a 8 de setiembre, y viajó a su país con un billete que había comprado de antemano con una tarifa que no permitía cambios.

El día 6 de setiembre, recibió el Whasupp de una María Teresa "indignada", según dice, porque consideraba un abuso que se tomara más vacaciones de la cuenta.

"Yo tenía el billete para dos días después. Si ella consideró que me tomaba más días de los que me correspondían, podía habérmelo descontado o trabajarle yo a ella más días, pero me dolió muchísimo esa actitud tan injusta cuando yo le he tenido tanto respeto y se portó tan bien conmigo durante 15 años", se lamenta la peruana. "Si en vez de estar en Perú yo hubiera estado más cerca, habría ido corriendo al recibir el mensaje, pero no podía cambiar el billete. Luego recibí una carta suya como que yo había renunciado a mi trabajo cuando eso no es cierto", explica la empleada. "María Teresa no quiere reconocer que he sido despedida y yo sólo pido que me indemnicen por los años trabajados. Mi abogado calcula que unos 10.000 euros. Pero de momento el abogado de María Teresa se ha negado", cuenta. "La próxima semana nos vemos otra vez en el tribunal, a ver qué pasa", señala.

María regresó de Perú sin trabajo y sin casa y ha estado haciendo lo que ha podido con empleos temporales. Necesita el dinero pero insiste en que lo que más le disgusta es la injusticia que según ella ha cometido alguien a quien consideraba mucho más que su jefa.