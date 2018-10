Alba Flores y su divertido despiste arrasa en las redes sociales

Este jueves estuvo marcado por los estrenos de dos películas españolas: Quién te cantará, de Carlos Vermut y protagonizada por Najwa Nimri; y El fotógrafo de Mathausen, de Mar Targarona y protagonizada por Mario Casas. Alba Flores no protagonizó ninguna de ellas y aún así se convirtió en el centro de atención de la alfombra roja. ¿El motivo? Se equivocó de acto y confundió las pelis, un despiste que ha arrasado en las redes sociales.

El momento ha sido muy comentado por los medios y por los usuarios de Twitter, tanto que hasta Paquita Salas ha querido hacer su aportación:

Me fascina la familia FLORES????: Se reviraliza un video en que Lolita Flores se equivoca de coche y va al de policía: https://t.co/M2QdpuJTCm Y el mismo día aparece un video en que Alba Flores se equivoca de photocall y va a uno que no es: https://t.co/n1LyjGo6cu A R T E

Alba Flores equivocándose de photocall me representa cuando estoy un poco piripi y confundo el nombre de la gente. FAN. #fandeMarioquéMario #rubiasatrapadasencuerposdemorenas El reportero es @Carlos_GLopez y Nairobi es @AlbaGlezVilla . ???? pic.twitter.com/qDlmWrWHmr

Alba Flores soy yo el día que me equivoqué de aula en la academia y me metí en la de matronas en vez de en la de la OPE.

Me di cuenta un rato después. pic.twitter.com/3eZwd5D7j5