Isabel Preysler, invitada estrella al cumpleaños del príncipe Carlos de Inglaterra

La pareja de Mario Vargas Llosa será una de las asistentes al 70 aniversario del hijo de Isabel II, que se celebra este jueves en Buckingham. Pero no es la única española de la lista: Cayetano Rivera o Manuel Colonques, presidente de Porcelanosa, también brindarán con el heredero.

El Palacio de Buckingham acogerá este jueves un concierto y una cena para celebrar el 70 cumpleaños del príncipe Carlos de Inglaterra, una cita a la que acudirán varios miembros de la familia real inglesa. Los grandes ausentes serán el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes se encuentran de viaje oficial en Oceanía.

A esta celebración acudirán algunos famosos españoles, como el torero Cayetano Rivera, Enrique Ponce, Paloma Cuevas, Nieves Álvarez o Isabel Preysler, tal y como ha adelantado la revista Vanity Fair.

La pareja de Mario Vargas Llosa viajó este miércoles a Londres acompañada por su estilista, Cristina Reyes. Al igual que el resto de asistentes, está invitada por el hijo de la reina Isabel de Inglaterra, a quien le une una cordial amistad desde hace algunos años. Manuel Colonques, presidente de Porcelanosa, también asiste al gran evento. La firma mantiene una estrecha relación con el heredero británico, con el que han colaborado en diversas causas benéficas, como The Prince's Foundation for the Built Environment.

Otra cara conocida que podría asistir es Antonio Banderas, acompañado por su pareja, Nicole Kimpel, ya que la colaboración del actor malagueño con Porcelanosa ha sido intensa durante los últimos meses. A las anteriores convocatorias de la fundación del príncipe de Gales asistieron también Andrés Velencoso, la top model rusa Irina Shayk, el actor Jeremy Irons o Finito de Córdoba con su esposa, Arantxa del Sol.