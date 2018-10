La Asociación de Bebés Robados pide al fiscal que llame a declarar a Carmen Lomana

La Asociación Sevilla Bebés Robados ha solicitado a la Fiscalía Provincial que cite a declarar a la conocida tertuliana Carmen Lomana. ¿El motivo? Ella misma contó hace que, a principios de los 90, le ofrecieron adoptar a un niño en una clínica sevillana es condiciones algo sospechosas.

Fue el pasado cuatro de septiembre en Espejo Público: "Hace bastantes años nos ofrecieron a Guillermo, mi marido, y a mí si queríamos un niño en una clínica de maternidad de Sevilla", dijo. Según su relato, las madres eran chicas jóvenes que no querían o no podían criar a esos niños y buscaban una vida mejor para ellos: "O eso te decían. Ingresaban en la clínica para dar a luz y a ti también te ingresaban. En cuanto nacía el niño, te lo daban con horas de vida". Además, "no recuerdo dónde era porque obviamente dije que no y lo he olvidado, pero sí que fue a primeros de los años 90".

El testimonio de Lomana coincidió con el juicio al doctor Eduardo Vela por el caso de los niños robados en Madrid en las décadas de los 60, 70 y 80, que se retomó a principios de septiembre tras ser retrasado por la frágil salud del principal acusado. El doctor Vela negó los delitos de sustracción de menores, suposición del parto, falsedad documental y detención ilegal. En la sentencia, los magistrados le consideran culpable, pero le absuelven al entender que están prescritos. Aún así, el doctor Vela ha recurrido la sentencia "para limpiar su nombre y su honor".

Ahora, la Asociación Sevilla Bebés Robados ha solicitado a la Fiscalía Provincial que cite a declarar a Carmen Lomana, por si pudiera aportar nuevos datos al caso.