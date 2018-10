Alba Carrillo y su último zasca a Feliciano López: "Con su edad es normal que se le caiga la baba".

Tras meses de silencio, la modelo Alba Carrillo ha lanzado un nuevo dardo envenenado a su ex, Feliciano López, que este fin de semana se declaró a su novia Sandra Gago asegurando que se le cae la baba con ella. "Que se le caiga la baba es normal con la edad que tiene ", ha dicho Alba Carrillo.

Parecía que había una tregua entre ellos pero está claro que Alba Carrillo siempre tiene la escopeta cargada. Esta vez le tocó el turno a Feliciano López, que se declaró a su chica, Sandra Gago, el día que cumplieron su primer aniversario con un mensaje en las redes sociales: "Esa persona de la que hablas a tus amigos mientras se te cae la baba esa persona por la que llegas a la siguiente reflexión: 'Me ha tocado la lotería contigo'. Es esa", escribió el tenista. Preguntada por semejante demostración de amor, Alba Carrillo no se cortó un pelo: "Que se le caiga la baba es normal con la edad que tiene ". Y añadió: "Lo de la lotería también lo decía de mí. Está muy trillado ya".

El tenista vuelve a estar de actualidad por los rumores que le relacionan con Techi, ex de Paquirrín y reciente expulsada de Gran Hermano VIP. Una información que hizo pública la propia Alba en el programa en el que colabora, Ya es mediodía: "A mí me da igual, pero quiero que Techi me cuente, a ver qué tenemos en común y si hemos compartido fluidos", respondió, afirmando que se lo preguntará directamente a ella en cuanto tenga ocasión.