Anna Simon y Adriana Torrebejano lucen escotazo en los premios Iris

La presentadora de La Sexta y la actriz acapararon todas las miradas este martes durante la entrega de los premios Iris de la televisión, que este año cumplen su 20 aniversario. ¿El motivo? Dos generosos escotes gracias a un top lencero que conjuntaron con traje de chaqueta estampado. Parece que se pusieron de acuerdo.

Anna Simon (36) y Adriana Torrebejano (26) se pusieron sexys este martes para posar en el photocall de los premios Iris. Para ello recurrieron a una de las tendencias de la temporada: top lencero y traje de chaqueta estampado con taconazo.

Todo un acierto que las convirtió en las más atrevidas y chic de una noche que convirtió a la serie Fariña, protagonizada por Javier Rey (38) y Jana Pérez, en la gran vencedora de la temporada. También se llevó premio Operación Triunfo y su presentador, Roberto Leal (39).

Paz Vega (42), actual concursante de Masterchef Celebrity, también optó por el traje pantalón, en su caso negro y con un escote algo más recatado. Acudió con sus compañeros, el chef Pepe Rodríguez (50) y Boris Izaguirre (53), que ejerció de maestro de ceremonias y habló sobre la polémica separación de su amigo Miguel Bosé: "Sus amigos somos sus amigos por la discreción que tenemos, por cierto, Miguel y yo somos amigos desde hace más de 20 años. La verdad es que pienso que en este momento hay que estar de su lado y de su parte".

Raquel Sánchez Silva (45), que estrena el nuevo access del prime-time de TVE el próximo lunes, se decantó por un look muy particular que no ha sido especialmente aplaudido.

La noche estuvo plagada de estrellas de la pequeña pantalla: Fernando Tejero (51) y Eva Isanta (47), protagonistas de La que se avecina, derrocharon complicidad en el photocall, mientras que Juanra Bonet (44), presentador de Boom, trató de vencer la timidez frente a los fotógrafos y Chicote (49), que disfruta del éxito de ¿Te lo vas a comer?, presumió de nueva figura después de perder 31 kilos.