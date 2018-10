Miguel Ángel Muñoz, en el hospital tras correr la maratón de Chicago

El actor Miguel Ángel Muñoz está de médicos. Este martes, el flamante novio de la cantante Ana Guerra ha acudido al hospital para someterse a unas pruebas después de correr la maratón de Chicago lesionado el pasado 7 de octubre: "¡Qué calvario!", ha dicho.

Con sentido del humor, el protagonista de Presunto culpable ha narrado en Instagram que tiene una lesión en los tibiales (músculos que sujetan la tibia) que ya le acompañó en la maratón de Chicago y de la que aún no se ha recuperado: "Y en el capítulo de hoy, les mostramos el calvario de correr una matarón lesionado. Qué calvario, señora", ha escrito en Stories.

El pasado 8 de octubre, Miguel Ángel Muñoz compartió con todos sus seguidores su inmensa alegría por haber completado el maratón de Chicago, de 42 kilómetros: "No puedo estar más feliz y agradecido. Maratón completada! La 'chimarathon' me costó literalmente LA VIDA pero lo he conseguido!!! Y además superando mi marca personal en "una maratón lesionado", escribió en las redes. "Cinco minutos menos de dolor, pero con lluvia, viento, cuestas, alguna que otra lágrima y cuatro paradas en enfermería. Eso sí, intentando ir todo el rato con una sonrisa y con mucho corazón".

Aprovechando que había cruzado el charco, el actor dio el salto a Canadá y disfrutó de las cataratas del Niágara, un bonita recompensa para su esfuerzo. Ya en Madrid, regaló su medalla a su Tata, a la que él considera su segunda madre. Quizá la próxima sea para Ana Guerra...