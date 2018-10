Patricia Montero se desnuda para presumir de 'barriguita'

La actriz se encuentra en su quinto mes de embarazo y ha compartido con sus seguidores el misterio que le persigue a diario: la tripa le crece durante el día y mengua durante la noche. Patricia Montero está feliz con sus primeras curvas y ha presumido de ellas al desnudo.

"Y... ¡voilà! Boom. Sí, si hay barriga, pero... aparece por la noche y desaparece por el día. ¿Os pasa a vosotras?", ha escrito junto a la imagen, en la que muestra su perfil recién levantada y a punto de irse a dormir. Además, Patricia desvela que está embarazada de 20 semanas, justo el ecuador del embarazo: "Feliz con mi barriga".

La actriz, que ha pospuesto su boda con Álex Adrover hasta que dé a luz, está compartiendo este segundo embarazo con su casi medio millón de seguidores y demostrando que ni las curvas ni las molestias afectan a su actividad diaria. De hecho, Patricia es una reconocida yogui y aún se atreve con arriesgadas posturas que le han valido más de una crítica en las redes que ha contestado muy clara: "Debemos perder el miedo a movernos durante la gestación y normalizar el embarazo como un estado más de la mujer y no una limitación, si es que no se trata de un embarazo de riesgo. Una mujer sana no sólo PUEDE, sino que DEBE hacer ejercicio hasta el final del embarazo, salvo que un médico le indique lo contrario".

Patricia añadió: "La práctica de ejercicio físico durante el embarazo no solo NO está prohibido, sino que además lo recomiendan y esta totalmente aconsejada para asegurar nuestra salud y la de nuestro bebé".