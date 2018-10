Paula Abdul protagoniza una espeluznante caída en pleno concierto

La artista guarda reposo tras sufrir un tremendo golpe este fin de semana durante una actuación en el Hard Rock Live en Biloxi, Mississippi. Paula Abdul cayó del escenario cuando se acercó al borde para saludar a sus fans mientras cantaba The Promise of a New Day.

El vídeo, grabado por uno de los asistentes al concierto, recoge el momento en el que la cantante, que animaba a los espectadores a dar palmas con ella, cae de cabeza al suelo desde una altura considerable. Abdul sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le obligó a cancelar la actuación y a guardar reposo durante unos días.

Youtube Video

La cantante ha querido agradecer el apoyo recibido estos días con un bonito mensaje en Instagram: "Os quiero mucho a todos y quiero agradeceros el apoyo que me habéis brindado tras lo sucedido, os prometo que estoy bien y afortunadamente no hay lesiones. El show debe continuar. Este tour es increíble y vosotros sois los mejores. Me estoy divirtiendo mucho y tengo los mejores fans del mundo", ha escrito la artista que, a sus 56 años, sigue al pie del cañón.

Las molestias de esta caída podrían ser mayores debido a una lesión que la intérprete arrastra desde hace años, cuando a los 17, siendo una tierna animadora de instituto, se lesionó la espalda durante una actuación.