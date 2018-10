Terelu Campos reaparece en público con semblante triste y cabizbajo

La presentadora y su madre han acudido este lunes al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde Terelu (53) tenía programada una revisión. El rostro triste y cabizbajo de la mayor de las Campos demuestra que están siendo días muy difíciles para ella.

Todos se están volcados con la presentadora y no la dejan ni un segundo. Esta vez ha sido su madre, María Teresa Campos (77), la encargada de acompañar a Terelu a una revisión tras someterse a una doble mastectomía el pasado 6 de octubre. A pesar de que la operación fue un auténtico éxito, la recuperación está siendo dura y dolorosa, un hecho que se refleja en el rostro de la tertuliana de Sálvame. Terelu se ha mostrado cabizbaja, triste y tapada con unas oscuras gafas de sol por las calles de Madrid.

Por su parte, María Teresa se ha mostrado muy sonriente y cogida del brazo de su hija, que con gesto serio denotaba el delicado momento que atraviesa: "He pasado el miedo más horrible del mundo", dijo al salir de quirófano tras 10 horas de intervención.

Terelu está centrada en su proceso de recuperación y, por el momento, no hay fecha de su regreso a la vida pública: "La doctora me dijo que iba a sentirme como si me hubiese pasado el AVE por encima y no me han pasado uno sino dos", confesó hace unos días.