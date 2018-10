Soraya estalla en las redes tras ser acusada de homófoba y "asesina de animales"

La cantante ha sido el blanco de las críticas en las redes sociales por unas fotografías que han visto la luz en las últimas horas: una de la cantante asistiendo a una corrida de toros y otra luciendo un bañador animal print. Los internautas han atacado duramente a la ex triunfita, acusándola de ser "racista", "homófoba" y de "asesinar animales".

Soraya Arnelas (36) ya está acostumbrada a recibir todo tipo de comentarios en las redes sociales aunque no por eso deja pasar los ataques hacia su persona. Una vez más, ha dado la cara para responder a todos los que la critican: "Homófoba, asesina de animales y racista. Esas son las 'bonitas' palabras que he leído estos días sobre mí. No me afectan. El que me conoce sabe que esas palabras no me representan –no soy racista–, me dedico a ayudar a animales y los tengo y cuido en casa desde hace años. Haber ido a una corrida de toros para acompañar a un familiar no me hace ser taurina, de hecho no lo soy ni lo apoyo", ha dicho.

Además Soraya, que fue pregonera en el Día del Orgullo Gay de 2009 en Madrid, se ha reído de los que la llaman homófoba: "¿Homófoba yo? ¿Quién se cree eso? Pues eso, podéis seguir insultando y difamando. Mi conciencia está muy tranquila. Seguimos trabajando!".