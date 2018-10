Pilar Rubio arremete contra las feministas radicales: "A lo mejor les sobra el tiempo"

La presentadora Pilar Rubio (40) se ha sincerado este domingo para hablar sobre su incorporación al trabajo tras su maternidad antes de que terminara su periodo de baja maternal, algo que fue muy criticado por los sectores feministas: "Todas estas que reclaman la igualdad o el feminismo en plan radical tendrían que apoyar al resto de las mujeres".

La pareja de Sergio Ramos (32) se ha defendido en la revista XL Semanal tras las las críticas recibidas: "Yo soy autónoma, no todo el mundo es funcionario y no todos tienen las mismas condiciones laborales. Yo decido cuándo me incorporo a trabajar y tengo mis razones personales para hacerlo. Y creo que eso se tiene que respetar, igual que una mujer que quiere estar seis meses o un año, o dar el pecho hasta los tres", ha dicho tajante.

Pilar tuvo para todos: "Quizá todas estas que reclaman la igualdad o el feminismo en plan radical tendrían que apoyar al resto de las mujeres, que hagamos una piña y a partir de ahí se podrá construir algo bueno. También veo que muchas madres que critican a otras porque no están con sus hijos debido a que están trabajando. A lo mejor, en vez de estar criticándolas por las redes, deberían estar cuidando de sus hijos. O a lo mejor es que les sobra el tiempo", dio como respuesta a todo lo que se ha dicho de ella en las redes sociales.

La colaboradora de El Hormiguero siempre se ha mostrado muy segura ante los medios y no se caracteriza precisamente por ser diplomática en las entrevistas, ya que siempre le gusta poner los puntos sobre las íes. Durante la conversación se mostró cansada de que se la enjuicie en todo lo que hace. Defendió que le da igual ser criticada por llevar un vestido ajustado estando más "gordita", pero le duele que hoy en día en la sociedad se cuestionen estos temas. Es consciente de que es un personaje público y que está expuesta, pero pide respeto. "Una cosa son críticas y otra muy distinta es el machaque a una persona", ha defendido la presentadora.