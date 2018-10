La Oreja de Van Gogh presentan "La chica del espejo" en el concierto Cadena 100 Por ellas

Este sábado 20 de octubre, Madrid tiene una cita con la música y la solidaridad. Por sexto año consecutivo, Cadena 100 celebra su concierto Por ellas, un evento único donde los mejores artistas nacionales ponen voz a todas aquellas personas que luchan contra el cáncer de Mama.

Y es que el Wizink Center de Madrid contará con la presencia de cantantes de la talla de Pablo Alborán, Rozalén, Melendi, La Oreja de Van Gogh, Sergio Dalma, Sofía Reyes, Blas Cantó, James Arthur, Matt Simons y Luz Casal. Con el cartel de 'no hay entradas' desde hace semanas, los beneficios irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Además, esta tarde se podrá escuchar por primera vez en concierto el tema La chica del espejo de La Oreja de Van Gogh, la canción oficial que este año recaudará fondos para luchar contra la enfermedad.

Un tema que se ha convertido en un auténtico reto para el grupo. "Hemos descubierto que cada paciente es un mundo y cada uno da más importancia a unos factores que a otros dentro del proceso. Pero es verdad que la parte de mirarte a un espejo y no reconocer lo que ves es lo que más impacta en general [...] pero que recuerden que cuando se miren en el espejo y vean todo eso que no les gusta, además de eso se fijen porque seguirá habiendo esos rasgos como la sonrisa, la mirada, que nunca, ni la enfermedad ni nada podrá quitarles", nos explicaba Pablo Benegas.

Por su parte, Leire Martínez nos hablaba de la emoción que han sentido al estar involucrados desde el primer momento en la composición del tema: "Cuando estás hablando de cosas como esta y te involucras como es nuestro caso que en el proceso de composición no interviene nadie más que nosotros y lo has vivido desde el minuto cero y todas las emociones las recuerdas y las revives [...] A veces es inevitable emocionarse y no pasa nada porque yo creo que es parte de lo bonito. es real y no solo la canción emociona, sino subir al escenario y ver las reacciones de la gente".