Tras firmar su tercer divorcio, Sean Penn se abre en canal: "Estoy muy enamorado de Leila, jodí nuestro matrimonio"

El actor afronta su tercera ruptura matrimonial. Ha firmado el divorcio con la actriz Leila George entonando un mea culpa. Sean Penn se echa sobre sus hombros el peso del fracaso de la relación con estas palabras: "Fui un tipo descuidado e irresponsable". Ha sido en una entrevista a Hollywood Authentic.

El ganador de dos Oscar (Mystic River y Mi nombre es Harvey Milk), de 61 años, comenzó su relación con Leila George, de 30, en 2016. Tras la primera ola de la pandemia, en verano de 2020, se casaron muy enamorados. El amor les duró muy poco porque en octubre del año siguiente se separaban, según avanzó People. Ahora han firmado el divorcio en Los Ángeles.

Una ruptura que le llega al actor en una especie de viaje interior en el que reconoce sus errores: "Hay una mujer de la que estoy muy enamorado, Leila. Yo jodí nuestro matrimonio", ha declarado en la revista.

Penn aporta más información. Rechaza que la engañara, "ni nada de esas mierdas obvias", y reconoce sus desfases "cuando estaba totalmente deprimido, o hundido en el alcohol y somníferos hasta las 11:00 de la mañana..." El actor habla de su ex mujer con gran devoción, como "la mejor amiga que tenía en el mundo y la persona más inspiradora y con más influencia". Otro punto que destaca es su ansiedad por mantenerse permanente informado. Gran activista político, en los últimos meses, las entradas que ha lanzado en su Twitter versan sobre la invasión a Ucrania, donde se desplazó para rodar un documental.

I was in Lviv, Ukraine today with CORE team, strategizing with local governance & NGO's to scale up our in-country programs. Good meeting with Gov. Maksym Kozytskyy. To learn more go to https://t.co/snKeUz99Fm or text "CORE" to 24365 to donate. pic.twitter.com/ASHavYHlvy