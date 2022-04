Tania Llasera: "Cuando estaba maciza, me cortaban la falda a ras del coño"

La presentadora protagonizó este domingo un acalorado debate en redes sociales con Adriana Abenia sobre las tallas grandes, la obesidad y la gordofobia. Este lunes, Tania Llasera ha continuado su discurso en el espacio Profundamente de Carles Francino, donde ha recordado la época en la que gozaba de un cuerpo 'normativo': "Cuando era maciza, me cortaban la falda a ras del coño".

"Yo he estado muy buena y he ido muy cortita en horarios muy golfos. ¿Pero cómo puede osar una tía buena, engordar y decidir no ponerse a dieta? Me costó entender esto, en el 2014 no entraba en la cabeza de la gente", ha contado Llasera. "Tengo muchos bajones, pero es normal, la salud mental no es una línea recta, la vida no es una línea recta. Yo tengo muchos años de terapia y cuando comienzo a tener pensamientos de centrifugado, llamo a la psicóloga".

Tania ha contado que su cambio físico comenzó con su preparación para ser madre: "Dejé el tabaco, que es un hábito horrible, engordé unos saludables kilos, no conseguí quedarme embarazada y me dio por comer y la nevera fue la manera de aplacar la ansiedad. Cuando por fin me quedé embarazada engordé mucho". Y ha confesado: "Con cada kilo me convertía en un poco más invisible en mi mundo y comer era también una forma de enfrentarme a mis haters desde la chulería. Y claro, engordaba. Hasta que rocé la obesidad y el médico me dijo que había que atajar el problema". Y añade: "Me han llegado a decir 'obesa de mierda', 'córtate las venas que estarás mejor', 'ballena'...".

Tania ha participado en el podcast de Francino justo unas horas después de haber intercambiado unos mensajes con Adriana Abenia en redes sociales: mientras que la zaragozana defendía la idea de que los kilos de más en publicidad son apología de la obesidad, Llasera opina que son cuerpos reales y no por curvys son insanos. La marea tuitera ha apoyado a la segunda y Adriana ha llegado a denunciar que ha recibido amenazas de muerte en las últimas horas: "Vivimos en una sociedad putrefacta".