Ana María Aldón sufrió un ataque de ansiedad en plató y tuvo que ser atendida por un médico

La esposa del torero Ortega Cano vivió este domingo un momento tenso y doloroso en el plató de Viva la vida, el programa en el que colabora cuando su compañero Diego Arrabal le preguntó a bocajarro: "¿Has ejercido la prostitución?". Respondió negándolo rotundamente y aguantó el tirón hasta el final, cuando tuvo que ser atendida por el médico de Mediaset.

Ana María Aldón sufrió un ataque de ansiedad y recibió ayuda médica para tranquilizarse, tal y como ha desvelado su compañera Isabel Rábago: "La pregunta fue durísima y ella afrontó el momento, pero necesitó ayuda profesional después". Los rumores acerca del pasado de la tertuliana saltaron a la palestra hace unos días. Muchos profesionales aseguran que vienen de lejos y que es precisamente una persona muy cercana a la familia (Conchi, hermana de Ortega Cano), quien estaría detrás de ellos. "¡Jamás, jamás! Y me parece aberrante tu pregunta. ¡Jamás lo he hecho! ¡Nunca! Si lo hubiera tenido que hacer, la que está en su derecho de decirlo sería yo, pero te respondo con todas las de la ley y mirándote a los ojos: ¡Yo jamás he hecho eso, nunca!", se defendió Aldón este domingo.

Gloria Camila, por su parte, ha asegurado este lunes que su tía Conchi niega haber filtrado dicha información a la prensa, algo que sus compañeros han puesto en duda: "Hay pruebas". Parece que las cosas se complican todavía más para la familia, pues Aldón está dispuesta a llevar este tema a la justicia y, de ser cierto que es Conchi la que ha extendido el rumor, sentaría en el banquillo a su propia cuñada. "Ana María está hoy intentando recuperarse para que este tipo de cosas no le afecten tanto. Está cuidando su salud mental", ha dicho Rábago.