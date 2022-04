Adriana Abenia recibe amenazas de muerte tras su pique con Tania Llasera por las tallas grandes: "Vivimos en una sociedad putrefacta"

Las dos presentadoras convirtieron sus redes sociales en un hervidero este domingo. ¿El motivo? Un debate sobre el body-positive y las tallas grandes. Adriana Abenia cree que tan insanos son los kilos de más como los de menos mientras que Tania Llasera defiende que estar gordo no es estar insano. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones acabó con pullitas envenenadas entre ellas y miles de insultos hacia la zaragozana, que incluso ha recibido amenazas de muerte en las últimas 12 horas.

"Me gustaría saber vuestra opinión. Hoy buscaba un bañador con protección solar. Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso". Así comenzaba Abenia el debate. Tania Llasera respondía para satisfacer la petición de sus seguidoras: "Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin, la diversidad que vemos en las calles, llega a la publicidad, ¿y ahora resulta que es 'apología de la obesidad'? Te lo digo con amor: 'Demagogia barata' es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver... con el manido 'te lo digo por tu bien' como escudo". Y añadía: "Tía, hay miles y millones de niñas que miran estos anuncios y por fin se ven representadas, y que con lágrimas en los ojos se sienten validadas. Lo importante, como bien dices, es la salud, pero para empezar lo primordial es la salud mental".

La cosa no acabó ahí porque Abenia, ofendida, contestó: "Esto es demagogia, y lo sabes. Yo no critico el sobrepeso, y como bien he defendido siempre, las mujeres somos preciosas da igual la talla que tengamos. Amo ver a una mujer a la que no le importa lo que los demás piensen de su cuerpo, sea como sea su físico (yo misma peso 15 kilos más que cuando empecé en la tele hace 14 años, así que no eres la única que ha cambiado por fuera), disfrutar la vida. Ahora bie, fomentar la extrema delgadez o la obesidad a través de la publicidad me parece muy peligroso. Sé que defender los kilos de más es parte de tu esencia en redes y lo respeto. Pero no es sana ninguna de las dos posturas, pregúntale a un médico a ver qué opina". Y Tania no se quedó callada: "Esto no es una guerra de quién ganó más kilos, te aplasto en esto hermana. Hacer inclusión de diversos cuerpos no es hacer apología de nada. Es decir: tú, tú y tú también tenemos tallas para todas, porque por fin llegan los bikinis que se adaptan a ti, seas como seas. La mujer a la que tú tildas de 'obesa' es surfera, y se llama Malia Kale Opaa, y no creo que se la pueda juzgar y etiquetar como 'obesa', tan solo con verla en una foto, sinceramente. Lo peligroso, amiga mía, es cosificar a una mujer, reducirla a su imagen, y después asumir a la ligera que es obesa. Y abrir un debate sobre ella, eso sí que es demagogia gratuita".

Tania Llaser hundiendo a Adriana Abenia ???????????????? pic.twitter.com/lAriOq4CJ6 — Luna ???????? (@rumicavill) April 24, 2022

Las seguidoras de ambas y demás internautas también han participado en el debate, convirtiéndolo en uno de los temas del día.

Adriana Abenia ha dicho literalmente, las gordas vale que os veais bien y esas cosas pero en vuestra puta casa jajajaj https://t.co/ITD9LayiUH — ???????? ????????????????????????! ???? Diva Dramatika (@agobixu) April 25, 2022

Según Adriana Abenia esta foto hace apología de la obesidad, es que hay q joderse pic.twitter.com/uvJd9kG3Xx — Ana (@indapandenn) April 24, 2022

Adriana Abenia tiene razón, lo de la publicidad últimamente es lamentable y está normalizando la obesidad, algo que no es sano y que transmite pereza, gula, falta de esfuerzo y sacrifico. El ser humano es delgado por naturaleza no obeso.



Anuncio de Adidas xD@abeniaadriana pic.twitter.com/FiKo2GKVHr — Ensaladilla ???????? (@EnsaIadilla) April 25, 2022

Adriana Abenia es la típica niña que me llamaría "gorda asquerosa" en el colegio, no tengo pruebas pero tampoco dudas pic.twitter.com/Np0HL6mqPd — L?? ? (@laubangx) April 24, 2022

Ya le han dado el diploma a Adriana Abenia ????

¿Tenemos que fingir estar sorprendidos? pic.twitter.com/pSiPZ1IsFW — The Rubiew (@therubiew) April 24, 2022

Imagínate ser Adriana Abenia y ser tan gordofobica que te molesta que una mujer gorda esté en un anuncio de bikinis, por que claro las mujeres gordas no podemos ir en bikini y menos ser representadas en un anuncio ? Y porque según tú promueven la obesidad lo que hay que leer ???? pic.twitter.com/lh5xnjcXr7 — Luna ???????? (@rumicavill) April 24, 2022

La lógica de Adriana Abenia:



Persona gorda en publicidad: NO, PORQUE ESTÁN FOMENTANDO ALGO INSANO.



Una carpeta suya entera de stories con comida poco saludable: ????????????



Hipocresía. Entonces no molesta el fomentar lo insano, molestan las personas gordas sin más. pic.twitter.com/mAB13tPdy8 — C . ???? (@tamaraguas) April 24, 2022

Menos mal que es Adriana Abenia la que publicita esto y no una gorda.

Estaría haciendo apología de la obesidad y con ultraprocesados llenos de grasas y aceites refinados

Pero menos mal que es ella pic.twitter.com/2g1E9FWI7Z — Laeme ???????? (@_Laeme_) April 25, 2022

Según Adriana Abenia las personas gordas podemos existir, pero salir en publicidad sonriendo es un privilegio que no está dispuesta a concedernos.



Como siempre, el pretexto es que se está fomentando la obesidad y que de repente está preocupadísima por nuestra salud. #gordofobia pic.twitter.com/Xvmu92QgCQ — D de Dinamita ???? (@davidbelzunce) April 24, 2022

A última hora del día, Adriana Abenia ha denunciado haber recibido amenazas de muerte para ella y su familia y ha querido explicar con detalle su reflexión malinterpretada: "Estamos en un sociedad putrefacta".