Rosa Benito, protagonista en las redes por sus impactantes labios: "Ahora eres Rosa de Mairena"

Rosa Benito participó este domingo en Conexión a Honduras y no solo despertó la atención de los usuarios de las redes sociales por sus comentarios acerca de Supervivientes. La cuñada de Rocío Jurado sorprendió al lucir unos impactantes labios, bastante resultones a la vista.

Pintados de rosa claro, daba la impresión de que estaban más hinchados. En Instagram, la ganadora del concurso de supervivencia en 2011 compartió varias imágenes desde el plató de Telecinco: "Todo es comenzar... ¡Feliz!", escribió. Sin embargo, recibió algunos comentarios que no son plato de buen gusto.

"Creo que te has pasado con el aumento de labios...", "Pero qué te has hecho en los labios, te has pasado", "¿Qué boca llevas hoy? ¿No os dais cuenta de lo artificial que queda?" o "¿Dónde vas con esos morros que te has puesto? Ahora eres Rosa de Mairena", le escribieron algunos usuarios.

En Twitter, la imagen de la madre de Chayo Mohedano también causó un gran revuelo: "A Rosa Benito también le ha picado un mosquito", "Por favor llamad a un médico, a Rosa Benito le ha picado algo en la cara" o "¿Rosa Benito se ha puesto labios? Tiene los de arriba como dos morcillas", escribieron otros.

Por el momento, Rosa ha hecho oídos sordos a estos comentarios negativos. Se ha limitado a recoger en stories los elogios hacia ella y en Twitter a hacerse eco de los buenos datos de audiencia que cosechó el programa, que obtuvo el 18,4% de share.