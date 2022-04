Iker Casillas y su fin de semana asturiano: bodorrio, longanizas y complicidad con una conocida presentadora

Las bodas de plata del empresario asturiano César Cernuda y su mujer, María Jesús Alonso, celebradas este fin de semana en Luarca, dieron para mucho. Tanto es así que juntaron en el mismo espacio y tiempo a personalidades como Feliciano López y Sandra Gago o a Paula Echevarría y Miguel Torres. Entre los invitados, también estaba Iker Casillas.

El ex portero del Real Madrid compartió en Instagram una imagen de este evento tan especial: "Buena gente, buenos amigos". En la fotografía aparece con Miguel, Feliciano y el doctor Ángel Martín.

Más allá de la boda, el ex capitán de la Selección Española también disfrutó de la buena gastronomía asturiana. El ex de Sara Carbonero estuvo un día antes, el viernes, en el restaurante avilesino de Casa Tataguyo, donde compartió mantel con la ex presentadora gaditana de Más que coches Carolina Alcázar.

"Fueron encantadores con todo el mundo, se hicieron fotos con gente que había del Madrid, pero también del Barça", cuenta el responsable del establecimiento, Paco Gámez, a El Debate.

El mismo medio comenta que ambos viajaron juntos hasta tierras asturianas y que se pusieron hasta arriba de comida: "Les pusimos la típica longaniza, una ensalada, espárragos y como querían algo de pescado, optaron por el virrey", añade. Con ellos también estuvo Ángel Martín.

Por la tarde, continuaron la marcha con el resto de invitados de la celebración. La propia Alcázar compartió algún story con el de Móstoles. Todos disfrutaron de una espicha, la típica reunión asturiana en la que se bebe sidra.

El fin de semana de Iker no se quedó ahí, ya que después puso rumbo a Tordesillas: "De un lado a otro. Ciudad vallisoletana conocida, entre otras cosas, por el Tratado de Tordesillas. El convenio firmado en 1494 entre los Reinos de Castilla y Aragón y el de Portugal para repartirse las nuevas tierras descubiertas del Nuevo Mundo", escribió este domingo junto a una foto en la que aparece muy sonriente, demostrando que se lo ha pasado en grande durante estos días.