Luis Medina dice que está "estupendamente" horas antes de declarar por el escándalo de las mascarillas

Día clave para Luis Medina. Este lunes 25 de abril, el empresario y su socio, Alberto Luceño, declaran ante el juez Adolfo Carretero por el cobro de comisiones millonarias gracias a la presunta venta irregular de mascarillas, guantes y test Covid al Ayuntamiento de Madrid cuando irrumpió la pandemia, en lo peor de todo, en la primera ola. Mientras que el hijo de Naty Abascal recibió una comisión de un millón de dólares, la de Luceño fue de más de cinco.

Medina, imputado por los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsedad documental y alzamiento de bienes, se enfrenta además al embargo de todos sus bienes y, en el caso de no depositar los 900.000 euros de fianza impuestos por el juez, vería peligrar la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli.

En las últimas semanas, el hijo del duque de Feria ha estado entre Portugal, donde su madre tiene una casa en el Algarve, y en la ciudad de Essauira, en Marruecos, tal y como desveló Informalia en exclusiva.

Sin embargo, ya ha regresado a Madrid para cumplir con su cita con la Justicia. Horas antes de su comparecencia ante el magistrado, ha sido sorprendido por las inmediaciones de su hogar mientras paseaba a su mascota.

Ha dicho que afronta el día "bien" mientras levantaba el dedo pulgar y ha asegurado que "no" está preocupado por lo que pueda ocurrir. "No tengo nada que decir, no voy a hablar nada. Gracias", ha repetido en varias ocasiones a los micrófonos de Europapress mientras aligeraba el paso. No obstante, ha añadido: "Estoy estupendamente". Trata de quitarle hierro al asunto, al menos de cara a la galería...