Olga Moreno reaparece por sorpresa en el cumpleaños de Antonio David: "Seguimos siendo una familia"

Si ayer veíamos las primeras imágenes de Marta Riesco y Antonio David Flores paseando juntos y confirmando su reconciliación, hoy le ha llegado el turno a la que todavía es su mujer a efectos legales, Olga Moreno.

El ex guardia civil celebraba ayer su 47 cumpleaños con la reportera de Ana Rosa en Madrid para horas después trasladarse hasta Málaga y hacer lo propio con su familia, tal y como informa Viva la vida.

Lea también: Marta Riesco parece feliz pero llamó "cocainómana" a Belén y la venganza es un plato que se sirve frío

Contra todo pronóstico, la ganadora de Supervivientes 2021 se ha sumado a la celebración por la vida de Antonio David. Posaron juntos frente a la prensa de la mano de la madre de él y con gran complicidad entre ellos.

"Seguimos siendo una familia independientemente de nuestra separación. Vamos a ir a comer todos juntos, Olga, mis hijos y mi madre. No, nos llevamos mal, hay una relación estupenda. Y con respecto a mi relación con Marta, estamos muy felices", ha dicho el padre de Rocío Flores a las cámaras.

Las imágenes sorprenden aún más después del ultimátum que Marta Riesco le había lanzado en pleno directo a su novio: "No se puede vivir con la nueva pareja una semana y con la ex otra, estamos viendo una normalidad en cosas que yo no la veo". Según los colaboradores del programa de Telecinco, todo estaría "planeado". "Había intención de que saliera primero la imagen de Marta y hoy la de Olga", aseguran.

Entidades Antonio David Flores Concursante en Acorralados Concursante en Acorralados Marta Riesco Periodista de 'El programa de Ana Rosa' Periodista de 'El programa de Ana Rosa' Olga Moreno Concursante de Supervivientes 2021 Concursante de Supervivientes 2021

Relacionados Olga Moreno se apunta a la Feria de Sevilla para mitigar sus penas