Andrea Janeiro, feliz tras recuperar el contacto con su padre Jesulín

Tras reunirse con su padre y sus hermanos en Madrid, Andrea Janeiro volvió a casa entusiasmada con el reencuentro, y así se lo hizo saber a su madre, Belén Esteban, que como ya hemos desvelado en esta web, se muestra encantada de que su niña del alma vuelva a tener contacto con su progenitor, Jesús Janeiro.

Que la reina del mercadillo de Paracuellos no mantenga contacto con su ex no significa que le moleste que la hija de ambos recupere la figura paterna. Es más, le agrada. Además, Andrea se lleva muy bien con su hermana Julia, y siente un gran cariño hacia su hermano pequeño, Jesús.

Al torero se le han ablandado los sentimientos y, según nos cuenta un trabajador de su finca, "habla mucho y bien de Andreíta. Y se arrepiente de episodios del pasado que no contribuyeron a un acercamiento paterno filial".

En el fondo, al de Ubrique, le gustaría que su hija Julia mantuviera el mismo perfil anónimo de Andrea, que es todo un ejemplo de discreción. Y presenta un curriculum educacional inigualable, algo aún por demostrar en el caso de su hermana menor.

A Jesulín no le gusta el exhibicionismo mediático de la Juls internauta, al igual que sucede con la madre de la joven influencer de 19 años, la hoy embarazada María José Campanario. Ambos preferirían una hija más discreta.

Entidades Belén Esteban Menéndez Colaboradora de televisión Colaboradora de televisión Jesulín de Ubrique Janeiro Bazán torero torero Andrea Janeiro Hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique Hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique

