Marta Riesco parece feliz pero llamó "cocainómana" a Belén y la venganza es un plato que se sirve frío

Marta Riesco está desatada. Ha decidido que es su momento y que no va a callarse. No tiene filtro. Dice lo que le apetece y lo que piensa. Y no le importa a quien sea. De hecho, de un tiempo a esta parte son muchas las pullas que ha lanzado contra Telecinco, contra su programa (AR) y contra las decisiones de los directores. A veces parece que está ahí porque no le queda más remedio. El jueves llegó a enfrentarse con Joaquín Prat.

Pero la pelea más violenta vivida por Marta Riesco no fue delante de las cámaras. Fue en la calle y tuvo como protagonista a Belén Esteban. Se ha hablado del enfrentamiento que tuvieron pero todavía no se ha contado qué pasó realmente. No es cierto que Marta Riesco fuera la que buscó a Belén para reprocharle nada. Fue al revés. Fue la ex de Jesulín de Ubrique la que al ver a Marta Riesco dirigirse a su coche aprovechó para llamarle la atención por lo que había dicho acerca de que no había ido a la universidad y para decirle que si tenía algo más que decirle se lo dijera a la cara.

Y ahí empezó todo. La conversación fue subiendo de tono y las palabras cada vez tenían más veneno. Los reproches fueron por ambas partes, pero tampoco es cierto que tuvieran que separarlas como también se ha publicado. Sí se ha dicho que Marta tiró de bajeza y lanzó un golpe bajo (dialécticamente hablando) contra la de San Blas.

¿Qué fue eso que le dijo Marta Riesco a Belén y que nadie ha contado?

Según aseguran a Informalia, cuando Marta se quedó sin argumentos optó por recordarle a Belén Esteban su pasado de adicciones y llamarla "cocainómana". Tal cual. Y a partir de ahí imagínense la reacción de la Esteban. No había quién la parase. Aparte de llevarse 14 años, las diferencias entre la de Paracuellos y la reportera de El programa de Ana Rosa no son solo generacionales. Sus malos rollos vienen de lejos, pero se han ido haciendo más patentes desde que Belén se posicionará con Rocío Carrasco cuando se emitió el famoso docudrama.

No olvidemos que aunque entonces no era público, la reportera ya estaba con Antonio David Flores, que tenía en su día el mismo representante que Belén, al que renunció cuando cambió de bando. Se entiende que Marta soltara algún dardo envenenado de vez en cuando contra la princesa del pueblo. Todo esto se intensificó aún más cuando se conoció la relación de Marta y Antonio David, lo que hizo que Belén, en su momento muy amiga de Olga Moreno (también representada por Agustín Etienne, como Rocío Flores), pusiera el grito en el cielo y criticara a Marta por haberse metido en un matrimonio.

A partir de ahí, las declaraciones de una contra la otra desde en sus programas han ido creciendo. No olvidemos las descalificaciones vertidas por Marta tras su cumpleaños, cuando la prensa preguntó por unas palabras de Belén Esteban, en las que decía que se "descojonaba" cuando veía a Marta en televisión. La periodista cargó duramente contra la madre de Andreíta. "Yo por lo menos he ido a la universidad. Me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando mencionen a su hija. Ella en verdad no ha pasado por la universidad como yo. Yo al final lo que he hecho lo he hecho por amor y porque estaba enamorada. Lo que ella ha hecho es nada", le espetó Riesco a su enemiga. Esto fue lo que desencadenó esa bronca en la calle en la que Marta terminó llamando !cocainómana" a Belén Esteban.

Marta Riesco comparte su primera foto junto a Antonio David Flores tras su reconciliación

Veremos cómo sigue este enfrentamiento porque Belén no perdona estas afrentas. De momento, Marta Riesco parece haber recobrado la felicidad. Este fin de semana la veíamos reconciliada con Antonio David y disfrutar del cumpleaños de su novio con un románntico encuentro. Además, Marta gozó dándose varios caprichos: masaje, brindis, comida en un asador y felicitación en Instagram.

Marta Riesco afirmaba el viernes que no había vuelto con el padre de Rocío Flores pero no solo cenó con él esa misma noche. Ahora sabemos que han compartido plan en Madrid antes de que él viajase a Málaga para celebrar su cumpleaños junto a sus hijos.. Se han ha publicado las imágenes de Antonio David Flores y Marta Riesco juntos. "Estoy súper feliz y súper contenta", es lo único que ha dicho Marta cuando sus compañeros reporteros de Viva la vida le han preguntado por este reencuentro inesperado.

Marta Riesco ha publicado su primera imagen junto al ex de Olga Moreno, en la imagen ambos aparecen sonrientes durante su cena para dos. En otra imagen, Antonio David sopla una vela por su cumpleaños. "Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan. Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo ", ha escrito Marta Riesco.

De este modo, Marta Riesco hace oficial su reconciliación. Además de la foto de felicitación, Marta Riesco ha ido compartiendo todos y cada uno de los detalles de su reencuentro en las redes sociales.

Tras cenar juntos en la noche del viernes, el ex guardia civil y la reportera pasaron la noche en casa de ella. A la mañana siguiente, la propia Marta compartía las imágenes del masaje relajante que se habían hecho juntos. Marta Riesco ha compartido hasta el menú que disfrutaron en un asador argentino de la Madrid. Hambre de amor parece que sí tienen. Eso sí, Marta tiene enemigos a raudales, y no digamos Antonio David. La reportera de El Programa de Ana Rosa no debe descuidarse porque cuando más feliz esté, más probable es que Belén Esteban ejecute su venganza, ese plato que se sirve frío, y no en un asador. Atentos.