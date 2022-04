Andrea Janeiro se come el pollo, por fin, con su padre, Jesulín de Ubrique

Ha callado muchas bocas, las de esos que califican a Jesús Janeiro como un mal padre, ignorando a su primogénita, Andrea, nacida durante su relación sentimental con Belén Esteban. Nada más lejos de la realidad.

El torero de 48 años y a punto de ser padre por cuarta vez se reunía en Madrid esta semana en una comida con sus tres hijos, Julia, Jesús y la misma Andrea. Y se notaba la excelente armonía del cuarteto. Es la primera vez que aquella niña a la que su madre repetía, incansable, lo de "Andreíta, cómete el pollo", aparece en público con su progenitor y sus dos hermanos. En esta web ya contamos hace tiempo que Julia y Andrea mantenían una buena relación y se veían de vez en cuando, aunque no hubieran sido pilladas por las cámaras, y hablaban habitualmente por teléfono.

A pesar de que Belén y Jesús, prácticamente, no tienen la menor relación, la ex Princesa del Pueblo, hoy reina del mercadillo de Paracuellos, siempre ha alentado a su única hija a que intentara mantener una buena relación con su padre, y, por lo que se ve, lo ha conseguido. Podemos decir, irónicamente, que Andreita, por fin, se come el pollo con Jesulín. Que les aproveche.