Las imágenes que podrían demostrar el deterioro de salud de Vladimir Putin

El estado de salud del presidente ruso vuelve a ser noticia después de que este jueves, 21 de abril, se difundiera un vídeo en el que aparece junto a su ministro de defensa, Sergei Shoigu, cuando se reunieron para discutir la estrategia militar de Rusia en Mariúpol.

En dichas imágenes, Vladimir Putin aparece agarrándose a la mesa, como si necesitara sujetarse a ella para mantenerse, mientras tiene una postura rígida y se le ve algo hinchado.

Lea también: El castigo de Putin a su hija por "pretender escapar" de Rusia

Putin is hailing Russia's "liberation" of Mariupol after his forces completely destroyed during a two-month siege.



He told defense minister Sergei Shoigu to block off the Azovstal metallurgical plant, where the last Ukrainian troops are holed up, "so that a fly can't get in." pic.twitter.com/g2lNd44qXF