Jorge Javier Vázquez afea a Irene Rosales su gesto con Anabel Pantoja: "Eso no se dice"

La mujer de Kiko Rivera ha acudido este viernes a la presentación de la nueva colección de Pronovias en la Bridal Fashion Week de Barcelona. Desde ahí, Irene Rosales ha admitido ante los medios que no había visto el estreno de Supervivientes, en donde participa Anabel Pantoja.

"Si te digo la verdad, me puse a leer un poco y me quedé dormida antes de que empezara el programa", fueron las palabras concretas de la nuera de Isabel Pantoja.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien en el plató del Deluxe. "Eso no se dice aunque lo hagas, sobre todo por respeto a la gente que está trabajando y que han sido compañeros tuyos. No puedes decir 'me quedé dormida'", criticaba Jorge Javier Vázquez tras ver las imágenes de Rosales.

"Cuántas veces nos han preguntado por programas que no hemos visto, es innecesario", sentenciaba el presentador de Telecinco. Belén Esteban, presente en plató, se ha sumado a la crítica de Jorge: "Me parece fatal que Irene Rosales diga que se quedó dormida viendo la gala, ha sido muy egoísta con Anabel".

Lo cierto es que para nadie es un secreto que la relación entre la sevillana y la sobrina de Isabel Pantoja se ha enfriado desde la boda de Anabel con Omar Sánchez en la isla de La Graciosa, cuando estalló la polémica familiar con Kiko Rivera y su negación a acudir tras la muerte de su abuela, doña Ana.