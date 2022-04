Irene Rosales habla de amantes argentinas, hermanos bocazas y suegras en el banquillo: "Una nunca está curada de espantos"

La mujer de Kiko Rivera ha acudido este viernes a la presentación de la nueva colección de Pronovias en la Bridal Fashion Week de Barcelona. Tras días de silencio acerca de las últimas polémicas familiares, Irene Rosales ha respondido (por contrato) a todas las preguntas de la prensa: "Una nunca está curada de espantos".

La andaluza ya está cansada de mujeres que aseguran haber tenido aventuras con el DJ y Rocío Marengo, la presentadora argentina que acaba de salir a la palestra, no es ningún quebradero de cabeza para ella: "No le voy a dar más importancia porque no quiero darle pie a que me conteste". Y ha añadido: "Llega un momento que tienes que tomar las cosas de otra manera e incluso que no te llegue a afectar porque sino mi vida sería un sinvivir, tengo treinta años y no puedo estar pensando todas las semanas en algún problema que sale públicamente, porque sino me tendría que ir de aquí".

También ha hablado sobre el supuesto distanciamiento entre Kiko y su hermano Fran tras las últimas declaraciones del torero sobre Isabel Pantoja: "Se dice: yo puedo hablar de mi familia pero hablo yo, no que hable otra persona Seguramente el que peor ha podido hablar de su madre ha sido mi marido, y él ya ha dicho que se arrepintió de cómo habló de la madre, pero entiendo que no le hará gracia cómo ha hablado su hermano", ha dicho. "Kiko está preocupado pero prefiere no decir nada públicamente porque haga lo que haga lo van a criticar".

Además, Irene quiso desmentir que no apoyara a Anabel Pantoja en su debut en Supervivientes, pues ni ella ni su marido publicaron mensajes de apoyo en redes: "Si te digo la verdad, me puse a leer un poco y me quedé dormida antes de que empezara el programa. Pero me he puesto al día de todo y es mi ganadora, claro que sí".