El calentón de Anabel Pantoja con Yulen en 'Supervivientes': "Menos mal que me he traído el Satisfayer..."

La pantojita chica es una de las estrellas de la nueva edición del reality y de momento está dando mucho juego: una bronca con Rubén, unas lágrimas por Desi, un salto en helicóptero de lo más folklórico y un roneo con Yulen que está haciendo las delicias de las 'carpeteras'. Si hasta ahora podía tratarse de una alianza estratégica o una simple amistad, la propia Anabel Pantoja ha confirmado por fin lo que todos querían: siente algo por Yulen.

Y no precisamente en el corazón. Tal y como ella misma ha desvelado, el campeón de esgrima le enciende la líbido: "Menos mal que me he traído el Satisfayer porque Yulen me pone muy cachonda". Con estas finísimas declaraciones ha descubierto, además, cuál ha sido el objeto personal que ha volado con ella a Supervivientes: un juguete sexual.

El tonteo entre Anabel y Yulen comenzó en el hotel donde los concursantes se han aclimatado a Honduras antes de comenzar su aventura extrema. Aquí, la sobrina de Isabel Pantoja y el deportista han compartido jornadas piscineras, comidas, bailes muy sensuales y hasta un 'robo' de braguitas. Su conexión, por suerte, seguirá adelante, pues forman parte del mismo equipo y ocupan, junto a compañeros como Kiko Matamoros, la Playa Royal.