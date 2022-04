María del Monte, infectada de covid tras perder a dos hermanos por la pandemia

La cantante, que saca disco después de 14 años de parón, era la invitada estrella de Deluxe este viernes, donde habían organizado un encuentro con Isa Pi en directo. Lamentablemente, no ha podido ser. La propia María del Monte ha explicado en directo la razón: "El bichito ha venido a visitarme".

La que fuera íntima de Isabel Pantoja ha contado que no presenta síntomas del Covid y que lo ha descubierto al realizarse la prueba protocolaria antes de ir al plató de Mediaset esta noche: "Me hice las pruebas y ahora estoy escondidita, como debe ser", ha dicho. "Espero que quede en un resfriado y ya está. Yo he pasado mucho miedo. Ahora no lo tengo porque estoy vacunada, pero ha sido un tiempo difícil y duro para todo el mundo".

Y es que nadie como María del Monte sabe lo peligroso que puede ser el Covid en personas con antecedentes médicos o mayores de 65 años. Ella, a los 59, ha perdido a dos de sus hermanos por el virus en plena pandemia, Juan Carlos (en 2020) y Antonio (en 2019): "Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio... mi vida. Sé que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte te mi alma. ¡¡No sé dónde está, pero sé que me duele!!", escribió entonces en redes sociales. A tan dolorosa pérdida se sumó la de su madre, el pasado mes de agosto. Tenía 96 años.