Antonio David Flores se 'reconcilia' con Marta Riesco pero no la invita a su cumpleaños

El ex guardia civil soplará 47 velas este domingo 24 de abril y quiere celebrarlo con su familia y amigos. Lo hará en Málaga, donde ya ha reservado un local para juntarlos a todos, incluidos sus hijos (Rocío, Da y Lola) y su ex, Olga Moreno. La que no ha recibido invitación es Marta Riesco.

Lea también - Marta Riesco, en tratamiento y tras un episodio de ansiedad fuerte, no le cierra la puerta a Antonio David: "El tiempo lo dirá"

Y eso que los rumores apuntan a que, en los últimos días, Antonio David y la reportera de Ana Rosa han estado hablando e incluso se han visto para aclarar todo lo sucedido. La reconciliación ya no parece imposible, es más, podría ser ya efectiva: "Yo estoy tranquila y feliz", ha dicho Marta este viernes al ser preguntada por ello en Ya son las ocho. Ella, de hecho, no se ha mostrado ofendida por la falta de invitación al cumpleaños de Antonio David: "Ese mismo día los cumple también mi hermano e iba a estar con él de todas formas".

Fue precisamente el cumpleaños de la propia Marta la que propició la ruptura de la pareja. Ella organizó una fiesta en Madrid a la que estaba previsto que asistiera Antonio David, pero el ex de Rocío Carrasco se rajó dos días antes, algo que ella no pudo perdonar.