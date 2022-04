Ana Rosa Quintana se recupera muy bien de su última operación y afronta la recta final de su enfermedad

La presentadora de Mediaset fue intervenida hace unos días como parte del tratamiento contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado el pasado mes de noviembre. Fuentes del entorno de Ana Rosa Quintana han asegurado a Informalia que todo ha salido muy bien y que la periodista afronta ya la recta final de su enfermedad.

Ana Rosa ha sido intervenida tras pasar la Semana en Santa en Sotogrande, su especial refugio y habitual destino de vacaciones. Acompañada por su marido, Juan Muñoz, continuó confiando en la dieta sana, el yoga y la naturaleza, las otras 'medicinas' que le han acompañado estos meses y que tan buenos resultados le han dado. "Después de cuatro meses de tratamiento estoy muy bien. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño. Estoy aprendiendo tantas cosas . He dicho 'hola' a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona", escribió en sus redes sociales en febrero. "Me encuentro muy bien. Comida sana, entrenamiento tres días a la semana, yoga, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos".