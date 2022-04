Nacho Palau recibió una advertencia antes de entrar en Supervivientes para que no rajara de Bosé

Alguien del entorno de Miguel Bosé se puso en contacto con el ex novio del cantante, Nacho Palau, para advertirle de que no se fuera de la lengua en Supervivientes y que no desvelara datos íntimos de los 26 años que compartió con el artista.

Por ello, en el estreno del reality, a Nacho se le vio esquivo ante las preguntas que Jorge Javier Vázquez le hacía sobre su ex.

Se nota que el escultor mide sus palabras para no caer en indiscreciones que puedan generar futuras acciones judiciales. Porque los abogados de Bosé no se pierden ni una sola de las frases que suelta Palau en el programa. Tienen órdenes precisas de su cliente de grabarlo todo y de presentar las demandas que hagan falta.

Nacho no es tonto y sabe que debe tener cuidado, y no dejarse llevar por el rencor. La procesión mejor llevarla por dentro. La advertencia fue muy clara y venía directamente de Miguel, aunque hubiera un intermediario de por medio. No fue una amenaza, más bien una sugerencia... de momento. Habrá que estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en próximos días.

