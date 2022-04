Irene Montero se pone romántica (por primera vez) con Pablo Iglesias: "Orgullosa de cómo nos queremos"

La ministra de Igualdad ha cambiado su estrategia en redes sociales y tras varios años protegiendo con uñas y dientes su vida privada, se la muestra al mundo con orgullo. Tres días después de mostrar la primera imagen con sus tres hijos, le ha declarado su amor al padre de las criaturas, Pablo Iglesias (43): "Siempre orgullosa de ti y de todo lo que construimos mano a mano".

Y es que el que fuera líder de Podemos presentó un nuevo libro el pasado martes en el Matadero de Madrid e Irene Montero (34) lo acompañó en tan importante momento. Junto a una imagen en la que la pareja se funde en un abrazo, ha escrito: "Orgullosa de cómo nos queremos".

Pablo e Irene comenzaron su relación sentimental en 2015 y juntos han afrontado algunas dificultades, no solo a nivel profesional (la dimisión de Pablo Iglesias de todos sus cargos el pasado mes de mayo) sino también personales, como la muerte del padre de Irene o el nacimiento prematuro de sus dos mellizos, Leo y Manuel, que ya tienen tres años. Un año después llegó Aitana. Precisamente con ellos compartió la ministra una imagen el pasado domingo en redes sociales, la primera desde que nacieron. Llamó la atención que uno de los varones vestía una falda.

La compra del casoplón en Galapagar (de más de 600.000 euros) también fue una prueba para ellos, que pusieron sus cargos en Podemos en manos del resto de miembros y afrontaron el acoso de vecinos y detractores, que denunciaron y perdieron. Lo último ha sido el escándalo de la niñera (aún en los juzgados) y los rumores de separación e infidelidad por parte de Pablo con una compañera de partido, algo que Irene desmintió muy enfadada: "La cloaca que miente tanto y con tanto descaro, detesto a quienes les protegen y también a quienes no les plantan cara pensando que la cosa no va con ellos. Detesto a quienes no saben hacer política y buscan destruir al adversario con juego sucio".