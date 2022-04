El accionista Antonio David Flores explica su nuevo vínculo empresarial con Mediaset: "Compré cinco títulos porque estaban baratitos"

La presencia del ex guardia civil en la Junta General de Accionistas en Mediaset este miércoles ha levantado ampollas. Antonio David, además, ha intervenido con un discurso de 20 minutos con el que ha denunciado los métodos de La fábrica de la tele y su programa estrella, Sálvame. En su canal de Youtube, el padre de Rocío Flores ha querido explicar con detalle cómo organizó esta intervención: "Yo no irrumpo ni me cuelo, soy accionista de Mediaset desde hace pocas semanas".

"Compré cinco títulos porque estaban baratitos, unos 30 euros", ha desvelado. "Ellos sabían, desde el día 6 de abril, que yo iba a intervenir en esa junta porque les hice llegar un escrito y el notario tenía los seis o siete folios que yo le entregué con antelación. Quiero agradecer al Consejo haberme permitido hablar un poco más de lo estipulado, que son cinco minutos por acción", ha detallado. "Han intentado poner fin a mi intervención en un par de ocasiones, uno de ellos el Consejero Delegado, Paolo Vasile, y no me han dejado finalizar mi intervención tal y como tenía previsto, a pesar de que el notario y todos sabían que no había terminado".

Youtube Video

Antonio David ha explicado, además, que algunos de estos accionistas le han recibido con los brazos abiertos: "Algunos tenían cara de sorpresa, pero otros me han dado abrazos sinceros. Me han tratado muy bien. No diré quién, porque no quiero que haya más despidos, bastante hemos tenido con el de Paz Padilla", ha dicho.

Con cierta sorna, ha explicado: "No sé qué voy a hacer con mis acciones, porque Mediaset está atravesando una época complicada. Pero me gustaría que se desvincularan de su caballo de Troya, que es La fábrica de la tele, y aumentar mi inversión, porque creo en esa empresa. La bajada de audiencias comenzó con la emisión del documental de Rocío, y ellos lo saben aunque traten de maquillarlo". Y ha añadido: "No subasto o dono las acciones en mi canal porque no puedo, si no, me gustaría".

Además, el ex tertuliano ha denunciado que su intervención en la Junta ha sido eliminada en la web de Mediaset, un hecho que no suele ser habitual: "Todos los miembros tienen derecho a saber lo que dije".