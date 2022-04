Cachondeo en redes por los abdominales de Iker Casillas: "No habías tocado una mancuerna en tu vida"

El ex de Sara Carbonero ha compartido una imagen sin camiseta luciendo abdominales en redes sociales y ha desatado las burlas de sus amigos y compañeros: "No habías tocado una mancuerna en tu vida", le ha dicho Codina.

Iker Casillas ha regresado a la rutina tras disfrutar de un Semana Santa viajera: Santa Cruz de La Palma, Navalacruz, Caños de Meca... El ex portero del Real Madrid y la Selección Española, que sufrió un infarto en 2019, ha comenzado un reto deportivo para ponerse en forma y lo ha mostrado este miércoles en su cuenta personal de Instagram: "¡Compartir hasta la saciedad! Sin miedos. No tengo el cuerpo más musculado pero eso no me ha importado jamás. Me importa que quiero cuidarlo. Y vamos a ello. A por ese reto", ha escrito.

A pecho descubierto, y a sus 40 años, ha presumido de torso y se ha ganado los comentarios jocosos de algunos deportistas de élite, como Feliciano López ("Me preocupas"), Luis Figo ("Estás en el camino de la gran forma"), Míchel ("Chico, te vas a hacer daño") o Alberto, su ex compañero en el Oporto ("No me hagas reír").