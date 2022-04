Belén Esteban, sin filtros: así son las fotos "comprometidas" que quiere llevar al juzgado

La princesa del pueblo está que trina porque alguien la fotografió durante sus vacaciones de Semana Santa. Viajó a Benidorm, donde su madre reside gran parte del año, y lo hizo con su marido, Miguel. Juntos disfrutaron de las delicias de un conocido hotel de la localidad alicantina donde aseguran que los trataron como reyes: "Solo comían, bebían y tomaban el sol en las hamacas", dice el testigo y autor de las imágenes.

Belén Esteban se ha mostrado indignada este miércoles al ver las instantáneas y ha asegurado que tomará medidas legales: "Voy a demandar, porque yo estaba en un hotel pagando, en una zona exclusiva y ahí no pueden hacer fotografías, así que me vais a dar los datos de esta persona". Eso sí, a la ex de Jesulín no le importa que su propio programa (Sálvame) las haya hecho públicas y que las haya calificado como "comprometidas", cebando el tema durante toda la tarde.

Enfadada, ha respondido al testimonio de esta persona, que asegura que Belén y Miguel pasaron las vacaciones entre las hamacas y el buffet libre: "Estaba comiendo, bebiendo y tomando el sol, claro que sí, como si me quiero rascar el pepe", ha dicho enfadada. "Es muy triste pero lo mejor es irte fuera de España, donde no te conozcan", ha zanjado.