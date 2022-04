Kiko Rivera demanda a Rocío Marengo, su presunta amante argentina

El hijo de Isabel Pantoja ha emprendido medidas legales contra la presentadora argentina que aseguró, hace pocos días, que había intimado con Kiko Rivera en 2017, cuando coincidieron en un viaje a Chile. "Fue una linda historia la que tuvimos. Que cuente la verdad, porque si no voy a hablar yo". Él ya prepara una demanda.

El DJ niega tajantemente haber tenido relación alguna con Rocío Marengo, una actriz y presentadora de 42 años muy famosa en Argentina y Chile, conocida como la 'reina de los escándalos' y que es toda una experta en realitys: ha bailado, cocinado... Sus propios compañeros aseguran que que se trata de una estrategia para entrar en el Supervivientes español, que arranca ya este jueves.

Según Marengo, Kiko fue "súper simpático con ella": "No sé si él quedó embelesado conmigo, pero sí te puedo decir que fue muy agradable y muy divertido", dijo hace unos días. "Hace un tiempo que no sé de él, pero siempre estuvimos conectados por la música. No tengo nada malo para decir de él. Lo único, si esto se ve en España, me gustaría que él se haga cargo de estos rumores". Y zanjó: "Que opine él, que cuente él. Fue una linda historia la que tuvimos. Fue hermoso y bueno, que salga a hablar. Invito a Kiko a que cuente lo que pasó. Pero que cuente la verdad, porque si no voy a hablar yo".

Por su parte, Irene Rosales, la supuesta damnificada (pues en 2017 ya estaba casada con Kiko Rivera) no parece alterada por esta nueva información que pone en duda la fidelidad de su esposo: "Ni me afecta ni me preocupa lo de Marengo", ha dicho este miércoles.