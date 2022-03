Jada Pinkett rompe su silencio tras el bofetón de Will Smith a Chris Rock: "Es tiempo de curarse"

La actriz se convirtió en la protagonista involuntaria de los Oscar en la pasada madrugada del lunes. Primero, siendo el objeto de una broma de muy mal gusto por parte del cómico Chris Rock sobre su alopecia. Después, cuando vio que su marido abofeteaba al presentador para defenderla. Ahora, y después de que Will Smith se haya disculpado públicamente por lo ocurrido, la propia Jada Pinkett ha roto su silencio: "Es tiempo de curarse y estoy dispuesta a ello".

Lea también - La premonición de Jada Pinkett Smith antes de los Oscar: "No le hago caso a lo que la gente piensa de esta cabeza calva"

Un mensaje breve pero muy directo que ha publicado en su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de once millones de seguidores. La actriz, además, ha limitado los comentarios sobre la publicación, probablemente para evitar más polémica.

Unas horas antes, era Will Smith el que utilizaba esta misma red social para disculparse públicamente por lo sucedido en la pasada gala de los Oscar: La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Es inaceptable e inexcusable y no debí actuar de esta manera. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué".

Jada Pinkett sufre alopecia androgenética desde hace años y tras un proceso largo y doloroso de aceptación, decidió desprenderse de la peluca y los pañuelos para lucir al natural y darle voz a este problema tan poco conocido. "Esta calvicie y yo seremos amigas", sentenció en 2021. Unos días antes de la gala de los Oscar, la intérprete compartió un nuevo vídeo en TikTok hablando del tema: "Siendo una mujer negra en Hollywood se está siempre pendiente de tu cabello. Me siento libre hoy en día. No le hago caso a lo que la gente piensa de mi calva. ¿Por qué? Me encanta mi aspecto".