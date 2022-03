Del supuesto affaire de Jada Pinkett y Chris Rock a los dardazos contra Will Smith en otros Oscar: la cronología de la bofetada

El ganador del Oscar por 'El método Williams' ha terminado pidiéndole perdón a Chris Rock por la bofetada que le dio este domingo en los Oscar, a raíz de la broma pesada que el humorista gastó sobre la alopecia de Jada Pinkett. Las rencillas entre Will Smith y el comediante, sin embargo, afloraron tiempo antes.

Por un lado, estos días revive el presunto acercamiento que mantuvieron Jada y Chris a raíz de coincidir en el doblaje de las películas de Madagascar, lanzadas entre 2005 y 2012. Ella le ponía voz a Gloria la Hipopótamo y él a Marty la cebra.

Hay que recordar que Will y Jada, casados desde 1997, mantienen una relación abierta de que la han hablado sin preámbulos en entrevistas. Ambos han hablado de otros escarceos que han mantenido fuera de su compromiso. Él llegó a admitir que su mujer nunca creyó "en el matrimonio convencional" y ella habló abiertamente, por ejemplo, de su "enredo" con el cantante August.

La presunta relación entre Jada y Chris nunca fue confirmada tras los rumores que afloraban en la prensa extranjera, aunque tampoco desmentida por ninguna de las partes. Rock anunció en 2014 que se separaba de la comediante Malaak Compton tras casi dos décadas juntos. En 2016 firmaron el divorcio.

Por otro lado, hay quien asegura que la relación entre Rock y Will se tensó especialmente a raíz de otra ceremonia de los Oscar, precisamente la celebrada en 2016.

En el Dolby Theatre, Chris lanzó varios chistes, uno de ellos sobre el protagonista de El príncipe de Bel-Air: "No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado", dijo, haciendo referencia a su trabajo en 'La verdad duele'. "¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!", añadió.

Segundos antes, también le dedicó unas palabras hirientes a la actriz desde el escenario: "Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando la ropa interior de Rihanna. ¡No fui invitado!".

Hay que recordar que por entonces, Jada impulsó una campaña para denunciar la falta de diversidad en la industria del cine e intentar boicotear la gran cita de la meca del cine.

Antes de todos estos acontecimientos, los tres protagonistas de la historia compartieron tiempo y espacio en diferentes saraos e incluso partidos de la NBA. Chris, además, protagonizó un cameo en la emblemática serie 'El príncipe de Bel-Air' de Will Smith y, en 1999, trabajaron juntos en el falso documental Torrance Rises.

Tras la ya histórica bofetada, Smith ha pedido disculpas de nuevo. Ahora, directamente, se ha dirigido a Chris: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué", ha escrito en Instagram, asegurando estar "avergonzado".