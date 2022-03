Will Smith pide perdón a Chris Rock por su agresión en los Oscar: "La violencia es mala"

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva", escribe Will Smith, que reconoce haberse equivocado y ha 24 horas después de la bofetada que ha dado la vuelta al mundo ha pedido disculpas a Chris Rock por haberle pegado.

La agresión de Will Smith a Chris Rock en la gala de la 94ª edición de los Premios Oscar ha generado un debate: el de quienes defienden que el actor le soltara una bofetada al humorista después de que bromeara acerca de la calvicie de su mujer, y quienes condenan la agresión y creen que no hay motivo que justifique la violencia.

No ayudaron las deslavazadas declaraciones del protagonista de El Método Williams al recoger su estatuilla a Mejor Actor. Recordemos que no condenó la agresión al humorista: "El amor te hace hacer cosas increíbles", dijo, pidiendo perdón a la Academia y al resto de los nominados, pero no a su víctima, como hace ahora a través de su cuenta de Instagram.

Pasaron unas horas tras el primer desconcierto tras el bofetón pero finalmente la Academia de Hollywood, responsable de la entre de los premios Oscar, emitía un comunicado mediante el que condenaba los hechos acaecidos y anunciaba haber "abierto una investigación formal" en la que estudiará futuras acciones según su la ley de California. Will Smith reaccionado publicando una carta en su cuenta de Instagram en la que ha pedido perdón a todo el mundo.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris"

Smith ha aprovechado su influencia en redes sociales para pedir disculpas por el lamentable suceso: "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva". El actor reconoce que su comportamiento del domingo en la gala del Dolby Theatre de Los Ángeles durante la gala de entrega de premios de la Academia fue "inaceptable e inexcusable y que no debió actuar de esta manera".

Dice que reaccionó en base a sus emociones y no de una manera racional: "Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente". Después de hablar acerca de la agresión a Chris Rock, Will Smith ha querido disculparse directamente con él por haberle pegado un tortazo: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué".

"Avergonzado"

El actor dice que está avergonzado y que sus acciones no fueron indicativas del hombre que quiere ser. Repite que no hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad y vuelve a disculparse con la Academia, con los productores de la gala, con todos los asistentes y con toda la audiencia que siguió la misma desde casa. También se disculpa con familia de Venus y Serena Williams y con King Richard: "Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros".